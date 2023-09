Idosa morre atropelada por ônibus no Mutondo

Uma mulher de 77 anos morreu após ter sido atropelada por um ônibus na Rua Dr. Alfredo Backer, no Mutondo, próximo ao Alcântara, em São Gonçalo, no fim da manhã desta terça-feira (12/09). A vítima teria sido atingida por um veículo de transporte escolar enquanto atravessava a movimentada via, segundo relatos de testemunhas.

Agentes do Corpo de Bombeiros informaram ter sido acionados por volta das 11h51, para atender a ocorrência de um acidente de trânsito na altura do número 280 da rua. Ao chegarem no local, porém, os bombeiros já encontraram a idosa em óbito. O trânsito chegou a ser interrompido temporariamente por conta da ocorrência. O Corpo já foi removido do local pela Defesa Civil.