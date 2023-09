Carreta pega fogo e interdita BR-101

Na tarde desta segunda-feira (11), uma carreta bi-trem que transportava cachaça tombou e pegou fogo deixando motorista ferido no Km 209 da BR-101, na altura de Casimiro de Abreu, no interior do estado. O acidente interditou completamente a via sentido Niterói.

De acordo a Arteris Fluminense, concessionária que administra o trecho, equipes da empresa foram acionadas para atender uma ocorrência de tombamento seguido de incêndio de uma carreta que transportava cachaça.

A concessionária ainda informou que o motorista do veículo ficou levemente ferido e recebeu atendimento médico da equipe, sendo liberado ainda no local. Além disso, Bombeiros e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também procederam na ocorrência.

Segundo a Arteris, o fogo já foi controlado. No sentido Niterói, a faixa direita da pista, assim como o acostamento continuavam bloqueados até às 17h. O trânsito já atingiu cerca de 5 Km, e a faixa a esquerda da pista já foi liberada no local do acidente.