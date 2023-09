Helicóptero da PM derruba balão em São Gonçalo

Um helicóptero do Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar (GAM) derrubou um balão no bairro do Caramujo, em São Gonçalo, no último domingo (10).

O balão tinha acabado de deixar o solo quando foi avistado pelo piloto da aeronave da PM. De acordo com a nota divulgada pela corporação, a queda do balão foi provocada pelo deslocamento de ar das hélices do helicóptero.

"O comando do GAM ressalta que este procedimento só é realizado quando o balão está sobrevoando o oceano ou no próprio local de soltura desses artefatos", dizia um trecho da nota.

Leia mais



➢ Parque Municipal do Morcego é vandalizado em Niterói

➢ Motociclista morre em acidente na BR-101, em São Gonçalo

A operação para derrubar o balão foi filmada e divulgada na internet nesta segunda-feira (11).

No domingo, os policiais também apreenderam outros dois balões em Maricá. A ação também contou com o apoio de equipes do Instituto Estadual do Ambiente (INEA).

Produzir, vender ou soltar balão é crime, e a pena pode chegar a três anos de prisão.

A campanha Disque Balão recebe denúncias sobre fabricação, comercialização, armazenamento, locais de soltura e grupos de baloeiros. Para denunciar, a população pode entrar em contato com o Linha Verde pelos telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177 (WhatsApp) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”.

Em todos os canais, o anonimato é garantido aos anunciantes.