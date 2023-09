Mulher morre afogada após carro cair em piscina no Guarujá

Uma mulher de 22 anos morreu afogada no Guarujá, litoral de São Paulo, após o carro em que estava cair na piscina e ficar submerso. O acidente aconteceu na última sexta-feira (8), quando Isabella Natália de Oliveira e mais duas amigas estavam chegando em uma casa que haviam alugado para passar o feriado.

Segundo o boletim de ocorrência, registrado por volta das 13h na Avenida do Bosque, no Balneário Praia do Pernambuco, o trio de amigas estava chegando na casa quando "ao tentar estacionar o carro na garagem, a condutora perdeu o controle na subida e o veículo caiu na piscina", afirmou a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP).

Inicialmente, o automóvel tombou ‘de lado’, mas após algum tempo, ficou parcialmente submerso com o teto virado para baixo, e as três jovens dentro dele.



De acordo com as investigações da Polícia Civil, as circunstâncias do afogamento ainda estão sendo analisadas, mas o que se sabe é que Isabella, que estava no banco traseiro do veículo com as janelas fechadas, não conseguiu escapar. As outras duas mulheres, que estavam no banco da frente, conseguiram se salvar saindo pelas janelas da frente.

Após saírem do carro, as amigas ainda tentaram salvar a jovem, junto de vizinhos e desconhecidos que acompanharam a situação, mas os esforços não obtiveram sucesso. De acordo com a SSP, quando Isabella foi retirada do veículo, ela já estava sem vida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, e segue sendo investigado.