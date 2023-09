Lancha pega fogo em Jurujuba e assusta moradores

Ainda não se sabe as causas do incêndio - Foto: Divulgação/ Internet

Uma lancha pegou fogo em Jurujuba, em Niterói, na manhã deste sábado (9), quando estava próxima ao quartel da Fortaleza de Santa Cruz. De acordo com militares, as equipes de bombeiros do quartel de Charitas e do Gmar de Botafogo, foram acionadas por volta das 10h17, para tentar conter as chamas.

Assim que chegaram ao local, as equipes contaram com um helicóptero, uma moto aquática e embarcações para auxiliar no controle do fogo. Toda a área foi cercada, enquanto os bombeiros utilizaram a água do mar para tentar apagar as chamas. Equipes também auxiliaram da terra, e tiveram que entrar no quartel Santa Cruz da Barra para chegar o mais próximo possível ao acidente.

De acordo com informações, todos que estavam no barco conseguiram sair a tempo, e não há informações de feridos.



Segundo banhistas, que acompanharam toda a situação, foi um susto quando começaram a perceber uma fumaça preta tomando conta da região, mas não chegaram a ver de fato, o momento em que o fogo começou.

Quem estava a quilômetros de distância, na Praia das Flechas, Boa Viagem, também pôde ver a fumaça, que tomou a região por algumas horas. Ainda não se sabe as causas do incêndio.