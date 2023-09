Passa de 1 mil o número de mortos após terremoto no Marrocos

O forte terremoto que atingiu o Marrocos na noite de ontem (8) - no horário do Brasil - já deixou 1.037 mortos e mais de 1.200 feridos, de acordo com um balanço divulgado pelo Ministério do Interior para a TV estatal. As informações foram publicadas pelo G1.

O número de vítimas não é definitivo e pode aumentar, segundo as autoridades. Até a manhã deste sábado (09), não há notícias de brasileiros mortos e feridos.

O tremor danificou desde aldeias nas montanhas do Atlas até a cidade de Marrakech. Muitas das mortes ocorreram em áreas montanhosas de difícil acesso.

O terremoto, que durou cerca de 15 segundos ocorreu por volta das 19h30 (de Brasília), atingiu magnitude 6,8 e aconteceu a uma profundidade de 18,5 km, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

A maioria das vítimas estava em Marrakech e em várias áreas ao sul, segundo o Ministério do Interior.

Hospitais da cidade estão recebendo um grande número de vítimas e autoridades pedem que sejam feitas doações de sangue nesse momento.