Ciclone no RS: sobe para 46 número de desaparecidos

Subiu para 46 o número de pessoas desaparecidas por conta da passagem de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. De acordo com dados da Defesa Civil do estado, atualizados nesta sexta-feira (08/09), o número total de mortos desde a passagem do fenômeno é de 41 pessoas.

85 municípios foram afetadas pelos efeitos do ciclone, que deixou 2.944 desabrigados (sem residência e socorridos em abrigos públicos) e 7.607 desalojados (com residência temporariamente interditada). Além disso, 43 pessoas ficaram feridas por conta do episódio.

Uma das cidades mais afetadas em foi Muçum, que sofreu 15 óbitos e tem 30 moradores desaparecidos até o momento. Nesta quinta (07/09), a entrada para o município acumulava um congestionamento de 5 km. O prefeito Mateus Trojan (MDB) informou que, na manhã deste sábado (09/09), irá realizar um velório coletivo para as vítimas encontradas mortas nesta semana.

Presidente em exercício durante viagem de Lula (PT) ao exterior, Geraldo Alckmin (PSB) visita a cidade no próximo domingo (10/09). Nesta sexta (08/09), ele confirmou que o Governo fará um de 800 reais por pessoa atingida para as prefeituras dos municípios afetados.