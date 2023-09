Homem é preso com cerca de 27 quilos de cocaína na BR-101

Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), suspeito de tráfico de entorpecentes, após ser flagrado com dezenas de tabletes de cocaína em um fundo falso de um carro. A apreensão aconteceu na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, na noite de quarta-feira (6).

Por volta das 20h, policiais rodoviários federais da 3ª Delegacia (Angra dos Reis) faziam uma ronda quando desconfiaram de um veículo que entrou bruscamente em um posto de combustíveis. O carro estacionou no pátio e o motorista permaneceu dentro do automóvel. Os policiais se aproximaram e viram um papelote de cocaína sobre o banco do passageiro, ao lado do condutor. Durante uma revista mais detalhada, foram encontrados diversos tabletes de cocaína, totalizando cerca de 27 quilos.



A ocorrência foi encaminhada para a 166ª DP (Angra dos Reis).