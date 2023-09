Gerente de supermercado da Zona Sul do Rio é preso por furto de energia

De acordo com os agentes, a ligação clandestina de grandes proporções gerava a diminuição de 1/3 do consumo e colocava em risco o fornecimento no bairro - Foto: Divulgação

Policiais civis da 12ª DP (Copacabana) prenderam em flagrante, na última terça-feira (05), um gerente de um supermercado, no bairro Flamengo, Zona Sul do Rio, por furto de energia elétrica. Segundo as investigações, o estabelecimento desviava milhares de quilowatts por mês, o suficiente para abastecer centenas de casas.

A ação aconteceu em conjunto com técnicos da concessionária de energia que abastece a região. As equipes foram ao local e os peritos constataram a irregularidade no estabelecimento. De acordo com os agentes, a ligação clandestina de grandes proporções gerava a diminuição de 1/3 do consumo e colocava em risco o fornecimento no bairro Flamengo. A prática também poderia ocasionar interrupções de energia nas localidades.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de furto de energia elétrica. Em seguida, foi encaminhado ao sistema penitenciário.