Prédio do Terminal Pesqueiro, no Barreto, agora pertence a Niterói

O prédio do antigo Terminal Pesqueiro, inaugurado há 10 anos pelo Governo Federal mas nunca utilizado, vai passar definitivamente para a administração da Prefeitura de Niterói. A nova gestão tem o objetivo de, através de uma Parceria Público-Privada (PPP), criar um modelo de comercialização e distribuição do pescado semelhante ao dos grandes entrepostos internacionais.

A cessão definitiva do espaço foi dada na última terça-feira (5) pelo prefeito Axel Grael e pelo ex-prefeito e atual secretário Executivo, Rodrigo Neves, durante encontro com o ministro da Pesca e Agricultura, André de Paula, em Brasília. Na reunião, ficou definido que o ministro virá a Niterói em outubro para oficializar a municipalização do espaço.

A Prefeitura de Niterói pretende aproveitar o espaço e infraestrutura já existente e dar uma ‘incrementada’ no local. A ideia do projeto será desenvolvida em paralelo a obra de dragagem do canal São Lourenço, que também será realizada pela Prefeitura e já tem a aprovação definitiva da licença ambiental, em fase de licitação. Segundo dados do Sindicato dos Armadores de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Saperj), Niterói é a segunda cidade do País em números de pesca extrativa marinha.

Com o objetivo de incentivar a economia e gerar emprego e renda, a Prefeitura de Niterói vem avançando para concretizar a tão esperada obra dragagem do Canal de São Lourenço. O município vai investir R$ 140 milhões na obra e mais cerca de R$ 24 milhões para a cessão do terreno por parte da Companhia Docas, que será anexado ao prédio do Terminal Pesqueiro.