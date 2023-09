Confira a operação do VLT Carioca no feriado da Independência

VLT Carioca recebeu alterações no funcionamento devido ao feriado de Independência do Brasil - Foto: Reprodução

VLT Carioca recebeu alterações no funcionamento devido ao feriado de Independência do Brasil - Foto: Reprodução

A concessionária VLT Carioca informa que a circulação dos trens sofrerá alterações nesse feriado da Independência do Brasil, devido à previsão de grande público sobre a linha férrea na região central da cidade, por conta do desfile cívico.

A linha 2 irá operar de Vila Olímpica à Central e da estação Saara à Praça XV, das 6h à 12h, com intervalo previstos de 15 minutos entre as composições. A previsão é de que a linha 3 (Santos Dumont x Central) comece a circular apenas depois do meio-dia, após a liberação da via férrea.

Já circulação da linha 1 (Santos Dumont x Gamboa) não será alertada.

O restabelecimento do traçado da linha 2, com regularização de seus horários, e a retomada da circulação da linha 3 à tarde, serão ajustados mediante a dispersão do público esperado para o evento.

A integração entre a estação Gamboa e a Rodoviária continuará a ser feita pelos ônibus do VLT, sem custo extra aos usuários.

Para a segurança de todos, é importante estar atento nas travessias, que devem ser feitas sempre nos locais sinalizados e com atenção à circulação dos trens. Da mesma forma, dentro dos trens, é importante segurar nas barras de apoio ao viajar em pé ou se mover pela composição, além de atentar aos degraus presentes nos acessos a alguns assentos.

A passagem do VLT custa R$ 4,30 e cada passageiro deve ter o próprio cartão para validação no embarque. Ele pode ser comprado ou carregado nas paradas e estações. Além disso, o VLT já aceita o pagamento da passagem com o Cartão Digital Riocard Mais (disponível no app Riocard Mais), que permite o uso de crédito, débito e PIX por meio do celular. Basta aproximar a tela no validador para realizar o pagamento. É importante frisar que cada cartão digital poderá pagar apenas uma passagem.