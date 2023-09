Marquise desaba na Escola de Educação Física e Desportos da UFRJ

Na tarde desta quarta-feira (6), a marquise de 4 salas do curso de dança desabou na Escola de Educação Física e Desportos (EEFD). Na hora do acidente, não haviam pessoas no local. As aulas foram canceladas.

Segundo a Universidade, será necessária uma avaliação do local para descobrir a causa do desabamento, e as condições estruturais do prédio. Até a verificação ser concluída, as atividades na localidade continuaram suspensas.

Os fatos ainda estão sendo apurados.

