Mãe de Isabella Nardoni se revolta com homenagem de Von Richthofen

Ana Carolina Oliveira, mãe da menina, se mostrou revoltada com a homenagem - Foto: Reprodução

De acordo com o biógrafo de Suzane Von Richthofen, Ullisses Campbell, a ex-detenta estaria grávida de uma menina e teria escolhido o nome Isabela para a criança. A inspiração teria sido Isabella Nardoni, que morreu em 2008 após ser atirada da janela do sexto andar pelo pai, Alexandre Nardoni, e pela madrasta, Anna Carolina Jatobá.

Ana Carolina Oliveira, mãe da menina, se mostrou revoltada com a homenagem. “Eu escutei isso aí. Primeiro, que ela não precisa de homenagem sua. Ela precisa de homenagem minha, boa, de pessoas que tem referência, não você”, disse a bancária, em entrevista ao podcast 'Palumbada Neles'.

Na sequência, Ana Carolina também falou sobre o fardo que a menina terá de carregar. “Você tem o direito de colocar, que ela seja muito bem cuidada, que ela tenha uma boa referência, apesar de carregar o fardo de ser filha de uma pessoa que cometeu um crime”, declarou.



Por fim, a mãe de Isabella Nardoni criticou Suzane Von Richthofen. “Homenagem? Meu amor, procura outra desculpa, porque não dá. Fui sincera em um nível… me respeita como mãe”, encerrou.

A homenagem teria sido motivada pela proximidade de Von Richthofen com Anna Carolina Jatobá. As criminosas cumpriram pena juntas no presídio de Tremembé.