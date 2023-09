Homem morre após ser atropelado no Largo da Batalha

Um homem morreu após ser atropelado por um caminhão no Largo da Batalha, em Niterói, na manhã dessa segunda-feira (04/09). De acordo com relatos de testemunhas, a vítima estava atravessando a rua quando acabou sendo atingida pelo veículo.

O acidente aconteceu na Rua Reverendo Armando Ferreiras, na altura do número 37, na faixa que segue em sentido Região Oceânica. Os bombeiros foram acionados por volta das 8h10. Ao chegarem lá, o homem já estava em óbito, preso debaixo de uma das rodas do caminhão.

A via precisou ser interdiatada para a remoção do corpo, segundo a NitTrans. Às 8h35, por conta do alto fluxo de veículos no trecho, o órgão municipal de trânsito decidiu reorientar o tráfego no trecho. Motoristas que passariam pelo local precisaram desviar Avenida Rui Barbosa.