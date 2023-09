Museu da Justiça de Niterói promoverá stand up musical nesta terça (5)

Na próxima terça-feira (5/9), às 12h, o Museu da Justiça de Niterói, por meio do projeto Troca de Livros, proporcionará uma tarde diferente com muita música, brincadeiras e risadas para 100 alunos de uma escola municipal na Praça da República s/nº, no Centro de Niterói. O evento será aberto ao público e contará com a participação do músico Renato Pfeil, que há mais de 20 anos desenvolve trabalhos musicais para o público infanto-juvenil, e apresentará o stand up “Musical do Renato”.

Stand up “Musical do Renato”





Renato Pfeil é músico, multi-instrumentista e escritor. No evento, ele cantará músicas sobre os Direitos Fundamentais das Crianças e Adolescentes, além de fazer abordagens positivas sobre o meio ambiente e o respeito à natureza e às pessoas. Algumas das músicas autorais são: “Tremelique”, que aborda sobre a memória afetiva da infância; "Tibum Chuá", que fala sobre a preservação dos oceanos, mares e rios; “O reino e o Rei”, que expõe direitos fundamentais; além da canção “Simples Imaterial”, que será interpretada em Libras.

Troca de Livros





O Troca de Livros é um projeto do Museu da Justiça que visa promover a literatura e o diálogo, além de aproximar a sociedade do Tribunal de Justiça do Rio. O público pode participar gratuitamente do Troca de Livros, trazendo um livro em bom estado, e levando outro, de seu interesse. No Museu da Justiça de Niterói, o evento ocorre às terças-feiras, às 12h. Na sede do Museu da Justiça, no Rio de Janeiro, as trocas podem ser realizadas às quintas-feiras, às 12h.

Serviço:

Museu da Justiça de Niterói



Saguão de entrada, na Praça da República, s/nº, Centro, Niterói.

5 de setembro, terça-feira, às 12h

Entrada Franca



Classificação Indicativa: Livre