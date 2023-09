Serviços gratuitos para os niteroienses: Grupo de Trabalho do Caio Martins leva RJ para Todos para o complexo esportivo

Neste sábado (02/09), o Complexo Esportivo Caio Martins vai ser ponto de encontro para a comunidade de Niterói. O Governo do Estado leva para o local o programa RJ para Todos, que oferece diversos serviços gratuitos para a população. Das 9h às 13h será possível realizar a emissão de documentos, como carteira de identidade e CPF, além da carteira de trabalho digital. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Governo, outras instituições estaduais e o Grupo de Trabalho do Caio Martins, coordenado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.



- Essa iniciativa é uma excelente oportunidade para os niteroienses terem acesso a serviços importantes de forma gratuita, além de contribuírem com ideias e sugestões para o futuro do Caio Martins. Portanto, minha mensagem para os moradores de Niterói é para que não percam essa chance de participar e compartilhem a informação com seus amigos e familiares - disse o secretário de Estado de Esporte e Lazer, Rafael Picciani.

Durante o RJ para Todos, os visitantes também poderão receber orientações sobre seus direitos como consumidores com esclarecimentos sobre legislação e compras realizadas, contratos e serviços. Também haverá um balcão de empregos, onde poderão buscar oportunidades de trabalho.

Para participar do RJ para Todos, é necessário retirar senhas no próprio local, das 9h às 11h. Essa medida visa organizar o fluxo de atendimento e garantir que todos possam usufruir dos serviços disponíveis.

Uma atividade importante durante o evento será a coleta das opiniões dos moradores sobre o futuro que desejam para o Caio Martins. Formulários serão distribuídos para que todos possam expressar suas sugestões.

- Essa participação ativa da comunidade é fundamental para que as decisões tomadas sejam realmente representativas e atendam às necessidades da população - disse Bruno Lessa, assessor especial do Governo do Estado, que participa da coordenação do Grupo de Trabalho do Caio Martins.

O Complexo Esportivo do Caio Martins passa por reformas desde janeiro e em abril retomou as atividades esportivas nas áreas liberadas para uso. Já são mais de 2 mil alunos utilizando o equipamento em aulas gratuitas de alongamento, capoeira, natação, hidroginástica, tai chi chuan e zumba. Atualmente, o equipamento recebe R$ 4 milhões de investimentos em obras de recuperação e manutenção. As intervenções são realizadas pela Empresa de Obras Pública do Estado (EMOP).

Todas as ações são acompanhadas pelo Grupo de Trabalho criado por decreto em abril para debater junto à população o futuro do espaço. O GT conta com representantes do Governo do Estado (Secretaria de Esporte e Lazer, Casa Civil, Defesa Civil, Suderj), da Alerj, da Prefeitura e da Câmara Municipal de Niterói. A população tem espaço garantido no debate por meio de reuniões presenciais, audiências públicas e um site para consulta (www.caiomartins.gov.br) destinado ao envio de ideias e sugestões.