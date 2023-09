Hospitais e UPA recebem iluminação especial para incentivar doação de órgãos

Este mês é marcado pela campanha Setembro Verde em todo o Brasil. Vários hospitais e UPAs foram iluminados com a cor, que representa a esperança de uma nova vida com o transplante de órgãos. Entre as unidades que abraça a causa está o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Columbandê, em São Gonçalo, um dos primeiros no ranking de captação de órgãos no Estado do Rio.



Referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas, o Heat captou somente nos primeiros oito meses deste ano 72 órgãos, entre eles, cinco corações, mais tecidos, córneas e ossos. Para ampliar o trabalho de busca ativa, a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) da unidade ganhou reforço de mais profissionais.

A CIHDOTT é responsável por identificar potenciais doadores e promover o suporte, organizando todo o processo de captação de órgãos no hospital em parceria com o Programa Estadual de Transplantes (PET). A taxa de autorização familiar para doação de órgãos no hospital chega a 70%, considerada uma taxa de efetividade bastante expressiva. Porém, nem todos os casos autorizados seguem para doação devido as contraindicações que surgem durante o processo.

Além do Heat, os Hospitais Estaduais Roberto Chabo, em Araruama, e Zilda Arns, em Volta Redonda, também integram o programa de captação de órgãos do Estado do Rio. Este ano, o Hospital Roberto Chabo realizou - pela primeira vez - uma captação de pulmão. O procedimento, considerado de altíssima complexidade, aconteceu em meados do mês de maio e recebeu apoio do helicóptero do PET.

Nos dias de captação, uma força-tarefa é montada em cada hospital. No momento em que é identificado um potencial doador, a equipe médica visualiza a doação de órgãos cuja captação e transporte tem que ser feito em até quatro horas, como o coração, a equipe da comissão aciona a Central Estadual de Transplantes. A central envia então helicóptero e até batedores da Polícia Militar, para que o paciente que está do outro lado possa receber o transplante no tempo certo.

Além do Alberto Torres, Roberto Chabo e Zilda Arns, os Hospitais Estaduais João Batista Cáffaro, em Itaboraí, e Ricardo Cruz, em Caxias; o Instituto Estadual do Cérebro, no Rio, e a UPA do Colubande, em São Gonçalo, receberam iluminação especial em suas fachadas. As unidades são administradas pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado.

Jardim do Doador -- Quando uma família diz sim à doação de órgãos ela proporciona uma segunda chance de vida para outras pessoas. E para eternizar esse ato de amor foi criado no Hospital Estadual Alberto Torres o Jardim do Doador de Órgãos. O espaço foi instalado numa área reservada para as famílias plantarem pés de jasmim em homenagem aos doadores.



Após a escolha da família pela doação dos órgãos, o plantio do jasmim é oferecido como uma forma de homenagear os doadores. O espaço é aberto às famílias e aos profissionais de saúde que desejam ter um momento de paz e reflexão.

No ano passado, a iniciativa inspirou a abertura do Jardim do Doador de Órgãos no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama. Instalado em uma área de cerca de 100 metros quadrados, em frente ao hospital, o local segue o mesmo formato do Jardim do Doador do Heat.



-- O espaço é uma homenagem às famílias que disseram ‘sim' à doação de órgãos – garante a enfermeira Michele Guedes, coordenadora da CIHDOTT da unidade.