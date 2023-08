Hospital no Colubandê ganha “Cantinho Digital” na ala pediátrica

Secretário de Saúde do estado esteve na unidade para inauguração do projeto - Foto: Divulgação

O secretário de Saúde do estado do Rio, Doutor Luizinho (Progressistas), esteve presente, na última quarta-feira (30/08), no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, para a inauguração do projeto “Cantinho Digital”, que fica na ala pediátrica da unidade de saúde do bairro Colubandê.

Segundo a unidade, o espaço, que foi instalado junto a brinquedoteca do Heat, é reservado para que crianças internadas possam estudar e se divertir com aparelhos tecnológicos. A ideia é que os pequenos tenham acesso a atividades lúdicas, videogame, televisão e dezenas de brinquedos durante a estadia na unidade.

O projeto dispõe de notebooks para o entretenimento das crianças internadas, que foram dados à secretaria estadual de Saúde, mediante acordo entre o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Fundação Getúlio Vargas. Os equipamentos também podem ser levados até o leito do paciente internados no Heat.



A novidade foi bem-recebida pelos responsáveis de pacientes. "Minha filha está recebendo todo o tratamento necessário e passa o dia na brinquedoteca, se divertindo com outras crianças. Isso ajuda na sua recuperação e acalma o nosso coração", disse Verônica Leal, mãe da Eloah, paciente transferida da Ilha do Governador para o Heat.

Durante a passagem pelo Hospital, Doutor Luizinho afirmou que o investimento em um atendimento humanizado na unidade está entre as principais metas de sua gestão da secretaria. O político também aproveitou para conhecer o espaço do CAAC Lilás +, equipamento de acolhimento a mulheres e crianças vítimas de violência recém-instalado junto à emergência da unidade.