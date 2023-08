Cedae retoma produção na ETA Guandu

A CEDAE retomou às 19h29 desta segunda-feira (28/8) a produção de água na Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu. A operação na unidade havia sido interrompida no início da manhã, após técnicos identificarem a presença de grande volume de surfactantes (composto presente nos detergentes) no Rio Guandu.

A produção foi retomada de forma gradativa, e pode levar até 72 horas para o abastecimento se restabelecer completamente na região atendida pelo sistema, que inclui os municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Belford Roxo e Queimados.

A operação só foi reiniciada após técnicos da unidade confirmarem, por meio de monitoramento e análises laboratoriais, que não havia mais risco de alterações na qualidade da água tratada.



A Cedae informa que a água com surfactante não foi, em momento algum, distribuída para a população. Assim que foi constatada a presença do composto na água, a captação foi interrompida, e a água que já estava no interior da estação foi descartada.

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), investigam a origem do descarte do material.