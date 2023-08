Universo de Niterói promove projeto veterinário voltado para cães

No próximo sábado (02), a atenção será deles: os cães. A Universidade Salgado de Oliveira (Universo) campus Niterói vai promover o evento veterinário 'Universo Pet' de assistência e cuidados voltados para os bichinhos, onde os tutores poderão receber diversos tipos de orientações. Para participar do projeto, é necessário inscrever o cão através do site: universo.edu.br, na opção 'extensão/eventos'.

As atividades realizadas são de orientação dermatológica e pediátrica, coleta de material e orientação preventiva.

"Vamos dar orientações e coletar materiais para poder processar durante a aula prática do curso de medicina veterinária", declarou Luciana Golinelli, professora do curso de medicina veterinária dos campi São Gonçalo e Niterói, este onde também atua como coordenadora.

A professora também ressalta que o evento "é voltado somente para cães, não podendo levar outros animais e não haverá consultas, e sim orientações".

"O local é aberto e como o intuito é dar orientações, seria mais difícil ter gatos num meio adverso onde teriam os cães, como também um espaço que poderia acarretar na fuga desses animais", explicou a professora.

O evento conta com os seguintes patrocinadores: Veterinária Golden Vet; Farmácia de manipulação Tudodvet e Ourofino Saúde Animal (empresa que atua na fabricação de produtos veterinários para animais de produção e pet).

Serviço

Local: Rua Marechal Deodoro, 217- Bloco C

Data: 02/09

Horário: 9h às 13h

Para participar, é preciso se cadastrar neste portal, através da opção "extensão/eventos". As vagas são limitadas.