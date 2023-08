Aluna da Universo Niterói tem tese premiada no CAPES 2023

A psicóloga, professora PhD em Psicologia e mentora de carreiras, Drª Luara Carvalho, aluna do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universo (PPGP), sob orientação da professora Luciana Mourão, teve sua tese "Desenvolvimento profissional de universitários: da identidade profissional à intervenção de planejamento de carreira" premiada no Prêmio Capes de Tese 2023. A tese de Luara foi reconhecida como o melhor trabalho acadêmico de doutoramento da categoria Psicologia.

O Prêmio Capes de Tese funciona como um indicador de qualidade dos PPGs, por selecionar e premiar os melhores trabalhos acadêmicos de doutoramento no Brasil.

Em entrevista à TV Universo e ao O SÃO GONÇALO, as Dras. Luara Carvalho e Luciana Mourão contaram sobre o processo de produção da tese e todos os desafios e conquistas desse trabalho.

"Eu venho de escola pública, não tive muitas oportunidades de me preparar melhor para a formação e entrei na Universo, no curso de Psicologia. Durante a graduação conheci a professora Drª Luciana Mourão em uma das disciplinas e ali comecei a estudar um pouco mais a psicologia organizacional do trabalho, entender melhor sobre identidade profissional, carreira, e me interessei. Fiz iniciação científica, mestrado e doutorado, onde pude, com um tempo maior, começar a investigar melhor essa parte do planejamento de carreira e questionar se os universitários planejam a carreira da maneira correta. Foram quatro anos investigando, em meio a pandemia, e esse prêmio veio para me dar ainda mais vontade de dar continuidade a esse assunto", disse a Drª Luara.



Em relação à curiosidade sobre o tema, a psicóloga conta sobre o que mais chamou sua atenção durante esses anos de pesquisa e as dificuldades da pequisa em meio à pandemia. "Trabalhamos com diversos tipos de métodos, quantitativos, qualitativos e perguntas abertas, onde pesquisei mais de dois mil universitários, de diversos cursos, e os questionei sobre planejamento de carreira. Comecei a identificar que na verdade, a grande maioria dos universitários não tem muita ideia do que é um planejamento de carreira e desenvolvimento profissional, foi o que mais me chamou a atenção".

"Começamos a identificar alguns fatores, como o fato de alguns universitários brasileiros precirarem trabalhar em uma área totalmente diferente da formação deles, para poder custear o curso. Identifiquei que existem algumas coisas que a gente pode fazer para preparar melhor esses universitários, para que durante a formação, eles possam entender que é ali o momento de planejar carreira. A minha tese responde isso e coloca essa pauta para os universitários: vocês precisam começar a pensar em desenvolvimento profissional durante a graduação", disse.

Sobre a premiação e pandemia

"Tives muitas questões pessoais ao longo desse processo e a nível pandemia, tive perdas de pessoas, muitas coisas envolvidas, como ser bolsista também. Eu poderia até sonhar em receber um prêmio, mas era uma coisa tão distante, que o meu foco era fazer um trabalho de qualidade, tendo o apoio e incentivo da professora Luciana Mourão. Foi um desafio tremendo na pandemia, mas tive uma coisa muito boa em paralelo, que foi ter um tempo de pesquisa e uma defesa tranquila", concluiu Luara.

Sobre o PPGP

Em relação ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universo (PPGP), a professora Luciana Mourão explica que ele "nasceu em 2006, então é um programa ainda jovem, mas teve um ascendência muito grande nos sistemas de avaliação do Sistema Nacional de Pós-graduação da Capes. Começamos como um programa nota 3 e muito pouco tempo depois passamos para a nota 4, e em seguida para a nota 5, que é considerado um programa consolidado, classificado pela Capes como 'muito bom'. Isso é algo que nos orgulha".

A Drª Luciana também conta um pouco sobre o orgulho de ver uma orientanda receber um prêmio tão imporante e relevante no meio acadêmico.

"A tese da Luara Carvalho é uma tese de intercessão, porque ela trabalhou com planejamento de carreira em universitários, então ela pegou tanto esse percurso da formação como também a transição para o mundo do trabalho. Eu diria que a Luara é uma das nossas discentes que pôde aproveitar bem as duas linhas de pesquisa que a gente oferece no nosso curso de doutorado. Aqui no Programa as seleções são abertas ao público, não só da área de psicologia. A gente também aceita pessoas com formações nas áreas afins e há um edital de seleção, que contempla prova de indioma, conhecimentos, apresentação de um projeto de pesquisa e entrevista. Isso é necessário porque no mestrado e o doutorado é preciso que a pessoa esteja preparada para entrar nessa etapa e que demonstre que tem fôlego para encarar quatro anos de estudo e fazer a diferença na sociedade".

"A metodologia desenvolvida pela Luara foi voltada para o autoconhecimento. Não tem como você saber o que quer da carreira se você não sabe do que gosta, se não conhece seu propósito de vida. Então eu diria que ela, como boa psicóloga, conseguiu colocar os conhecimentos profissionais dela, juntando com todo o embasamento científico e a partir daí desenvolveu essa pesquisa, na qual ela já conseguiu publicações nos melhores periódicos nacionais e internacionais. Para mim conhecer a Luara, essa jovem talentosa, dedicada e competente, foi um privilégio. Tenho muito prazer de assistir esse sucesso, da conquista e mérito dela", concluiu a professora Luciana.

Luara Carvalho realizou toda a sua formação acadêmica na Universo Niterói e hoje é gestora do curso de psicologia no Campus São Gonçalo, onde desempenha um papel de relevância na vida dos universitários que, assim como ela um dia esteve, estão iniciando sua jornada profissional.

"Você enquanto profissional precisa criar as competências para ter adaptabilidade de carreira. A gente precisa ser adaptável, curioso, ter preocupação com o nosso futuro, controle das nossas emoções, ser confiante, então isso tudo são variáveis desenvolvíveis, que é uma questão que inclusive foi trabalhada na minha tese. O Brasil está começando a enxergar a Psicologia não só como questões patológicas, doenças, que é claro que devemos olhar também, mas é necessário olhar para a parte das variáveis positivas, de como podemos ajudar essas pessoas a perderem o medo e insegurança de entrar no mercado de trabalho, por exemplo", declarou a Drª Luara Carvalho.