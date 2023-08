Estudantes de Niterói fazem vaquinha online para participar de competição da Nasa nos Eua

Equipe do The Myths Brazil está rifando ingresso para show da Taylor Swift como forma de arrecadar verba necessária - Foto: Divulgação

Equipe do The Myths Brazil está rifando ingresso para show da Taylor Swift como forma de arrecadar verba necessária - Foto: Divulgação

Um grupo de moradores de Niterói, São Gonçalo e Magé pode estar bem próximo de deixar sua própria marca no solo de Marte. Alunos de um projeto de extensão da Universidade Federal Fluminense (UFF) estão arrecadando dinheiro e doações para montar um veículo capaz de circular pelo terreno do planeta vermelho. O carrinho será o projeto que a equipe apresentará na próxima edição do NASA Human Exploration Rover Challenge, desafio organizado pela agência oficial de pesquisas espaciais dos Estados Unidos.



A equipe é a The Myths Brasil, grupo que já tem um histórico de participações na competição e chegou a ter um projeto campeão em categorias de edições anteriores. O projeto foi iniciado em 2018 e funciona sob a orientação de Fabiana Leta, primeira mulher a dirigir a Escola de Engenharia da UFF.

Leia também:

➢ Equipe de São Gonçalo disputa campeonato nacional de crossfit

➢ Projeto social faz vaquinha para levar jovens da Coruja à Bienal

A atual formação de integrantes, formada por alunos de graduação, já está inscrita na atividade e agora vai dedicar os próximos meses a montar seu próprio carrinho - chamado de rover - para competir com estudantes de diversos países na próxima edição, que será realizada em abril do ano que vem no estado do Alabama, nos EUA.



No desafio, que dura uma semana, os rovers passam por diversos circuitos e realizam tarefas diferentes para testar sua funcionalidade e a criatividade dos desenvolvedores. Os carrinhos vencedores servem de inspiração para a NASA, que aproveita ideias de cada trabalho para usar futuramente em seus próprios projetos de exploração espacial.

Para chegar lá, porém, os estudantes precisam arrecadar a verba necessária para custear todo o processo, que inclui não só os gastos da produção e montagem, como também os valores necessários para exportar o veículo e garantir a viagem e a hospedagem de cada aluno. Apesar de a universidade oferecer um auxílio para o projeto e arcar com parte dos custos, o dinheiro ainda não é o suficiente e os alunos precisam bolar outras formas de arrecadar a grana para garantir a participação.

Projeto de extensão já teve trabalhos reconhecidos pela NASA em edições anteriores do evento | Foto: Divulgação

“Tem a ajuda da faculdade e a gente está correndo atrás de conseguir mais patrocinadores, mas o custo acaba sendo muito alto, porque temos que importar o carro inteiro para lá. Aí a gente tá tentando arrecadar com rifas, vendendo brigadeiro no bandejão, com vaquinha online”, conta Ana Clara Teixeira, de 19 anos, estudante de Física e moradora do Alcântara.



Parte dos valores já arrecadados já foi usado para comprar materiais que a equipe usará em um ‘hackaton’ (espécie de maratona de programação) da NASA em outubro. Só que, além desse evento, a equipe precisa terminar o carrinho da competição principal de abril o quanto antes. “Ele precisa estar pronto no máximo até março do ano que vem. O ideal mesmo é que a gente já tenha ele em dezembro, para fazer todos os testes”, conta Ana Clara.

Uma das estratégias criadas pela galera do The Myths foi aproveitar a empolgação com a vinda da cantora americana Taylor Swift ao Brasil para arrecadar dinheiro. A equipe vai rifar um ingresso para o show do The Eras Tour que a estrela do pop vai realizar no Estádio Olímpico Nilton Santos, na Zona Norte do Rio, no dia 17 de novembro.

Time tenta juntar o dinheiro necessário antes da edição 2024, que acontece em abril | Foto: Divulgação

Com a corrida contra o relógio para arrecadar e fazer, efetivamente, o trabalho, os alunos confessam que ainda nem conseguiram ter tempo de mensurar o tamanho da conquista que é representar Niterói e SG - e todo o país - no evento. “É uma experiência que não parece ser real. A gente só faz o projeto, vai desenvolvendo e parece que tudo certo, tudo normal. Acho que a ficha só deve cair mesmo quando chegar lá”, conta Ana Clara.



Mesmo assim, a experiência já tem sido bastante produtiva, como resume a estudante: “É bem legal porque a gente aprende bastante. Eu, por exemplo, faço física e acabo aprendendo muitas coisas para além do que vejo na rotina de sala de aula. Toda a parte prática, mexer com as ferragens, os tubos de aço”.

As doações para a vaquinha online podem ser feitas através do link: https://www.vakinha.com.br/3967457. Já as rifas para o show da Taylor podem ser compradas até o fim de setembro, antes do sorteio no dia 01/10. Mais detalhes sobre o projeto estão no perfil do Instagram do grupo, @themythsbrazil.