Maquiador desaparecido em Itaboraí é encontrado

Um caso com final feliz! O maquiador de famosos Ricardo Luiz Milane Tavares, de 46 anos, conhecido como 'Rico Tavares', desaparecido há dois dias, foi encontrado, na noite desta quinta-feira (24), no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê,, em São Gonçalo.

Segundo o Heat, ele foi vítima de um atropelamento e levado pelo Corpo de Bombeiros à unidade de saúde na última terça-feira (22). De acordo com a Polícia Civil, após dois dias de procura pelo maquiador, ele foi localizado por agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) e encontrado desacordado na unidade.

O profissional foi visto pela última vez na terça-feira, ao sair de sua casa para um trabalho em Itaboraí. Popular por trabalhar com famosos como Maitê Proença, Dani Suzuki e João Vicente, Rico tinha um trabalho de maquiagem marcado com a atriz Letícia Spiller quando desapareceu.

Segundo informações compartilhadas por amigos, antes de ir para o local do ensaio em Itaboraí, Rico parou em Itaipuaçu, distrito de Maricá, também na Região Metropolitana. Ele foi comprar plantas em uma loja no bairro. O local fica próximo a uma comunidade.



A DDPA segue investigando o caso para esclarecer as circunstâncias que levaram ao acidente que vitimou o maquiador.