Moradores do Vital Brazil estão sem luz desde às 6h30 desta quinta (24)

Os moradores do bairro Vital Brazil acordaram sem luz na manhã desta quinta-feira (24). Por volta das 6h30 da manhã, uma sequência de explosões em transformadores deixou dezenas de moradores da região sem energia elétrica. Até o momento, foram registradas explosões nas ruas Vital Brazil Filho, Dom Bosco e Avenida Sete de Setembro.

De acordo com um morador, que acompanhou o momento em que a luz caiu de forma definitiva, após uma sequência de explosões, os estrondos foram altos, e a rua ficou tomada pela fumaça dos postes.

“Eu já havia ouvido umas duas explosões de transformador e aí eu fui pra varanda pra ver onde que era, pra ter uma ideia, porque já tinha faltado luz. A luz voltou, estourou o segundo transformador, voltou novamente, e no terceiro a luz caiu de vez. Foi aí que eu fui pra varanda e quando eu cheguei, o transformador logo debaixo do meu prédio [na Rua Vital Brazil Filho] explodiu, saiu uma fumaceira bem forte, e logo depois estourou outro na Rua Dom Bosco. Até agora, a luz não voltou”, disse Rafael Marques, de 45 anos, que mora na região há 10 anos.



Outra moradora do bairro, Fatima Rocha, de 48 anos, relatou que na Avenida Sete de Setembro, lojas e sinais de trânsito estão sem energia, e um agente de trânsito controla o tráfego na região.

Segundo o morador e síndico de um prédio residencial afetado pela queda de luz, Bruno Amantes, as explosões acontecem com frequência na região, e dessa vez, foram causadas por um curto circuito após um pombo bater em um fio de alta tensão. Ele disse ainda que a Enel, empresa responsável pelo fornecimento de energia da região, deu uma previsão, e que a luz deve voltar até 13h30.

Procurada pelo OSG, a Enel informou que já enviou uma equipe ao local para normalizar o fornecimento de energia. Leia a nota na íntegra:

"A Enel Distribuição Rio informa que uma equipe da distribuidora trabalha no local neste momento, para realizar os reparos necessários na rede e normalizar o fornecimento de energia aos clientes impactados. As causas do incidente estão sendo apuradas."