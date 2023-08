Fiscais do Detro-RJ flagram motorista fazendo transporte de passageiros com CNH falsa

Durante ação de fiscalização, nesta quarta-feira (23/08), no município de Macaé, norte do Estado do Rio de Janeiro, fiscais do Detro-RJ apreenderam cinco veículos piratas realizando transporte de passageiros. Um dos motoristas foi encaminhado para a delegacia, após apresentar uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa.

O condutor foi flagrado transportando passageiros de forma irregular e, ao apresentar a CNH, a equipe verificou que a documentação não era original. Ele foi encaminhado para a 123º DP (Macaé), onde foi autuado por falsificar documento público.