Quadro de saúde de MC Marcinho tem piora

O quadro de saúde do cantor MC Marcinho teve piora nas últimas 72 horas, de acordo com informações divulgadas pelo Hospital Copa D’Or, nesta quarta-feira (23). O funkeiro continua dependente de um coração artificial, passa por hemodiálise e respira por aparelhos.

Márcio André está internado desde o dia 27 de junho na unidade de saúde da Zona Sul do Rio com um quadro de insuficiência cardíaca e renal. Segundo a assessoria de imprensa do cantor, ele está com um quadro de infecção generalizada.

Leia também:

➢ MC Marcinho segue internado à espera do transplante de coração

➢ Preta Gil comemora pós-cirúrgico: "Meu corpo está livre de células cancerígenas"

Por conta do agravamento do seu estado de saúde, MC Marcinho saiu da fila de transplantes de órgãos, em que aguardava por um coração. As regras do Sistema Nacional de Transplantes definem que o receptor precisa estar em condições mínimas para suportar uma cirurgia e receber o órgão doado.

A família do artista agora faz um apelo nas redes sociais para que internautas se sensibilizem e doem sangue ao cantor. Todos os tipos sanguíneos são aptos para MC Marcinho.

"Quero pedir a cada um de vocês que puder nos ajudar, que vá e doe o sangue pra ele, porque nesse momento ele está precisando bastante", disse Gisa Garcia, irmã do funkeiro.

Os interessados em doar sangue para o artista podem procurar um dos três pontos informados pela família de MC Marcinho:

Banco de Sangue Serum - Avenida Marechal Floriano, 99, Centro [todos os dias, das 7h às 18h]

Banco de Sangue Serum - Avenida Ayrton Senna, 2150, Barra da Tijuca (dentro do Casa Shopping) [todos os dias, das 7h às 18h]

Hospital Geral de Nova Iguaçu, conhecido como Hospital da Posse - Avenida Henrique Duque Estrada Meyer, Posse, Nova Iguaçu [de segunda a sábado, das 7h30 às 18h]