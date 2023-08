Déjà vu: um ano depois, outro motorista erra trajeto e vai parar em Niterói

Exatamente um ano após um acontecimento semelhante ter ocorrido no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (23), um motorista de ônibus da linha 418 Jardim Redentor-Central, da Auto Viação Reginas, acabou errando o trajeto e subiu a Ponte Rio-Niterói, chegando à "cidade sorriso".

O fato foi divulgado através das redes sociais de passageiros que presenciaram o fato.

"O Jardim Redentor, que saiu da Central por volta das 16h20, foi parar em Niterói. O motivo é que o motorista é novo na empresa e fez o caminho errado", disse a mensagem publicada nas redes.

Ainda de acordo com relatos de passageiros, "o motorista ainda foi avisado, mas insistiu no trajeto e quando percebeu, já não tinha como voltar. Ele teve que pagar pedágio, porque o veículo não tinha o 'sem parar' e com isso, moradores tiveram sua viagem atrasada", concluiu a declaração.

Em nota, a Auto Viação Reginas confirmou o ocorrido e explicou que: "As obras provenientes do Terminal Gentileza, na cidade do Rio de Janeiro, vem causando transtornos à população em geral. No fato em questão, o motorista do coletivo, a fim de evitar colisão com auto particular que estava a sua frente, acabou por engano acessando a agulha em frente ao hospital INTO e acabou por subir a Ponte Rio Niterói, não tendo alternativa do que seguir a via. Ressalta-se que a PRF auxiliou o motorista no retorno".



Déjà vu



Há um ano atrás, no dia 23 de agosto de 2022, o mesmo fato acontecia com um motorista da linha 397 Campo Grande-Candelária. Passageiros que embarcaram no ônibus registraram o equívoco do motorista, que também desviou a rota para a ponte Rio-Niterói.

Há um ano atrás, no dia 23 de agosto de 2022, o mesmo fato acontecia com um motorista da linha 397 Campo Grande-Candelária | Foto: Reprodução

"Aí pessoal, o que vocês estão vendo aqui é o seguinte: é a Baía de Guanabara. O motorista do 397 errou e nós estamos chegando em Niterói. Estaleiro Mauá aí, ó, lugar de submarino. Tá todo mundo feliz pra caramba que vai chegar em casa mais cedo. Inusitado. Chegando em Niterói! Tranquilidade, hein. Não é todo dia que acontece isso não", disse um passageiro em tom descontraído, enquanto filmava o momento.



Na época do ocorrido, a Rio Ônibus afirmou ter sido um erro humano.