Vazamento e falta d'água: problemas são comuns na rotina de moradores de Niterói

Moradores da Comunidade do Caranguejo, no bairro do Largo da Batalha, em Niterói, afirmam sofrer com falta de água de forma recorrente, além de vazamentos no local onde fica a bomba instalada pela concessionária de água e esgoto do município.

Rua Camilo Pereira estaria enfrentando vazamento pela 11ª vez só neste ano | Foto: Reprodução

De acordo com o agente comunitário Maurício Santos, de 50 anos, a Rua Camilo Pereira estaria enfrentando um vazamento pela 11ª vez só neste ano e o problema teria a ver com a instalação da bomba, que estaria superaquecendo por estar abaixo do nível da rua.

"Já acionamos a concessionária, mas o problema é que sempre tem esse transtorno de vazamento e falta de água. Já ouvimos falarem que a bomba instalada tem que ser retirada de onde está, pois ali ela esquenta demais e vira um ciclo vicioso", relata Maurício.

O SÃO GONÇALO procurou a Águas de Niterói, empresa responsável pelo abastecimento de água na cidade. A concessionária informou, em nota, que enviaria uma equipe técnica ao local para verificar a bomba e que também está monitorando o abastecimento da região.

Funcionários da Águas de Niterói consertaram vazamento | Foto: Reprodução

Pouco tempo após o contato do jornal O SÃO GONÇALO com a Águas de Niterói, a empresa enviou uma equipe até o endereço. De acordo com o morador que fez a denúncia, o vazamento foi solucionado pelos funcionários da concessionária ainda nesta terça-feira (22).