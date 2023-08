Maricá tem previsão de chuva nesta segunda-feira (21/08)

O céu fica parcialmente nublado a poucas nuvens, com previsão de chuvisco/chuva fraca em pontos isolados no período da tarde - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, informa que há previsão de chuva fraca e isolada no período da tarde desta segunda-feira (21/08) por causa da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica sobre o oceano, que começa a influenciar as condições de tempo no município.

O céu fica parcialmente nublado a poucas nuvens, com previsão de chuvisco/chuva fraca em pontos isolados no período da tarde. Os ventos têm intensidade fraca a moderada no final do período e a temperatura mínima prevista é de 18°C e a máxima de 32°C.Na terça-feira (22/08), o céu estará claro a poucas nuvens, mas sem previsão de chuva.

Os ventos terão intensidade fraca a moderada e a temperatura mínima prevista é de 18°C e a máxima de 33°C.As equipes da Defesa Civil permanecem de prontidão 24 horas no centro operacional e podem ser acionadas pelos telefones 199, 2637-1999 ou pelo WhatsApp (21) 97000-5782.