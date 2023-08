Polícia prende três homens em flagrante por receptação em São Gonçalo

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) prenderam três pessoas em flagrante, no sábado (19/08), por receptação no município de São Gonçalo. Segundo a especializada, os agentes receberam uma denúncia de que um farto material de propriedade de uso exclusivo de uma empresa de telefonia, além de outros sem a identificação da origem, estavam sendo armazenados em um galpão.

Material foi apreendido | Foto: Divulgação



No local, foi comprovado pela DRF que o material, principalmente os que contêm cobre, estão sendo armazenados fora dos denominados ferros-velhos, a fim de burlar a fiscalização e evitar as prisões em flagrante. O responsável pelo espaço não se encontrava no local, mas foi identificado. Um dos presos confessou na delegacia que, no dia anterior, receberam e pagaram R$ 54 mil pelo material.