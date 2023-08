Aberto período de matrículas para curso de Microempreendedor Individual da Faetec

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, está com o período de matrículas aberto para o aproveitamento de vagas do curso de Qualificação Profissional em Microempreendedor Individual - MEI. O processo seletivo faz parte do Programa Novos Caminhos - Qualifica Mais Progredir e a novidade é que 365 novas vagas foram abertas. As matrículas devem ser feitas diretamente na unidade de ensino pretendida, até 13 de setembro.





O Programa Novos Caminhos - Qualifica Mais Progredir é uma iniciativa do Governo Federal, que oferece ao aluno auxílio para transporte e lanche. Para se matricular, é preciso ter idade mínima de 18 anos, ter concluído os anos iniciais do Ensino Fundamental, ser beneficiário do Auxílio Brasil ou familiar de algum beneficiário (com comprovação), ou estar inscrito no CAD Único.

Para a presidente da Faetec, Caroline Alves, “esse curso é ótimo para a pessoa que já empreende ou se identifica com as características de um empreendedor. Essa é uma oportunidade de aprender todas as técnicas necessárias para alavancar um negócio ou começar um empreendimento”.







O curso possui carga horária de 160h e pode ser realizado de manhã, tarde ou noite, a depender da unidade. São 14 polos disponíveis, sendo 11 na capital do estado, com 285 vagas; e três em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com 80 vagas. É preciso comparecer à unidade para conferir a disponibilidade de vagas, sendo imprescindível que o candidato apresente cópia e original dos documentos:





Identidade; CPF; certidão de nascimento ou casamento; comprovante de residência, que pode ser conta de água, luz ou telefone; comprovante de escolaridade compatível com o curso; e comprovante de beneficiário (ou familiar) do programa Auxílio Brasil, ou comprovante de inscrição no CAD Único.





Unidades disponíveis





Rio de Janeiro: Faetecs Bangu; Cidade de Deus; Ipanema; Rocinha (CEDERJ); Quintino; Santa Cruz; Vila Kennedy; Batan; Alemão - unidade Paranhos; Marechal Hermes; e Escola Técnica Estadual de Transporte Engenheiro Silva Freire.





Duque de Caxias: Faetec Duque de Caxias - Pedro Ramos; Faetec Olavo Bilac; e Escola Técnica Estadual Imbariê.