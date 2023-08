Semana deve ser marcada por chuva e temperatura oscilante

Nesta segunda-feira (21), a semana já começa com previsão de chuva. Com mínima de 20°C e máxima de 28°C, o dia será de Sol, com algumas nuvens pancadas de chuva passageiras durante a madrugada, a manhã e à tarde, momento mais quente do dia. À noite, o tempo fica firme, e a temperatura começa a cair. O dia será de ventos considerados leves, com máxima de 15 km/h.

Já na terça (22), a temperatura máxima vai aumentar, podendo chegar a 33°C, com mínima de 18°C. Diferente da segunda, a terça e a quarta serão os dias para deixar os guarda-chuvas em casa, pois a previsão é que não chova em nenhum desses dias. A terça-feira será ensolarada, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens devem aumentar no decorrer da tarde. Será um dia com ventos leves, que irão atingir no máximo 8 km/h.

A quarta-feira (23) será o dia mais quente da semana. Sem previsões de chuva, a máxima será de 37°C, enquanto a mínima será de 20°C. O céu terá a presença de algumas nuvens, mas no geral, o dia será ensolarado. Os ventos atingirão no máximo 15 km/h.

Na quinta-feira (24), a chuva volta a aparecer, causando pancadas na parte da noite. O dia, que terá mínima de 21°C e máxima de 34°C, será de Sol, com o aumento de nuvens na parte da tarde, antecedendo a chuva que vai cair à noite. Os ventos serão um pouco mais fortes do que no restante da semana, podendo chegar a 16 km/h.

Para encerrar a semana, a previsão é que a sexta-feira (25) seja chuvosa. Com chuvas durante todo o dia e a noite, as temperaturas terão mínima de 19°C e máxima de 23°C, sendo o dia mais frio da semana. As chuvas podem ser mais intensas. O dia terá ventos fracos, com máxima de 10 km/h.