Menino internado há mais de um 1 ano com queimaduras se prepara para receber alta

O menino Pedro Gabriel Rodrigues Ferreira Gomes, de 6 anos, internado há um ano e dois meses no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, deve finalmente receber alta hospitalar na próxima quarta-feira (16/08). Morador de Barra Mansa, no interior do Rio, ele está na unidade desde o dia 10 de julho do ano passado.

O menor teve 80% do corpo queimado com água quente. Na ocasião, ele foi internado na Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, mas, devido à gravidade do quadro, precisou ser transferido para o Centro de Trauma do Heat. Lá, precisou ser submetido a mais de 150 procedimentos cirúrgicos.

Um dos últimos procedimentos aconteceu no dia 26 de julho, data em que Pedro completou seis anos de idade. A celebração de aniversário, no local onde está internado, precisou ser cancelada. Agora, com um quadro mais estabilizado, ele deve seguir a recuperação em casa a partir do dia 16.

Agora, um grupo de funcionários das equipes de enfermagem e administração do Heat organizaram uma campanha para arrecadar roupas e filtros de proteção solar fator 100 para o menino. As doações estão sendo coletadas no setor de pediatria da unidade, que fica na Rua Osório Costa, no Colubandê.