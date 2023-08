Pai que perdeu os três filhos para o câncer morreu no último domingo

O corretor de imóveis Régis Feitosa Mota, que perdeu os três filhos vítimas de câncer, morreu no último domingo (12) vítima de um tumor. O homem estava na fila para transplante de medula óssea e passou os últimos dias de vida hospitalizado, inclusive no último Dia dos Pais. Régis perdeu seus três filhos nos últimos quatro anos, todos vítimas de câncer. No total, a família tinha sido diagnosticada com 11 tumores.

A informação foi divulgada pelo irmão de Regis pelas redes sociais: "Nosso guerreiro foi ao encontro dos filhos exatamente no Dia dos Pais. Que Deus o tenha, meu irmão! Te amamos muito!" publicou Rogerio Feitosa Mota, irmão do corretor de imóveis.

Régis era portador da síndrome rara hereditária Li-Fraumeni (LFS), causada por uma mutação genética que aumenta a possibilidade em até 90% nas chances dos portadores desenvolverem câncer até os 70 anos.

Em janeiro, Régis publicou nas redes sociais sobre o terceiro diagnóstico de câncer que ele recebeu: um mieloma múltiplo. "Descobrimos aí mais uma doença. Já tratamos leucemia, linfoma, não Hodgkin, que estão estabilizados. Mas a gente vem tratando, e não estão curados. Dessa vez, descobrimos um mieloma múltiplo, que atinge inclusive os ossos", disse Régis Feitosa em um vídeo publicado na rede social, onde acumulava diversos seguidores que acompanham seus recados de fé.

A primeira filha de Régis que faleceu foi a caçula de 10 anos, Beatriz foi diagnosticada com leucemia linfóide aguda. Ela chegou a passar por cirurgia de transplante de medula, em que a mãe foi a doadora, mas meses depois, o câncer retornou e em 2018 ela faleceu.

O filho do meio, Pedro, de 22 anos, teve cinco episódios de câncer e morreu em 2020 com um tumor no cérebro.

A última perda do corretor foi Anna Carolina, de 25 anos. A filha médica descobriu um tumor no cérebro em 2021 e morreu em novembro de 2022. Na infância, ela também fez tratamento contra leucemia.