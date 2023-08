Foragido da Justiça por roubo é preso em São Gonçalo

Policiais civis da 72ª DP (São Gonçalo) prenderam um homem acusado de roubo. Com base em informações do Disque Denúncia e investigações do Setor de Inteligência, os agentes localizaram o criminoso em uma residência, no bairro Nova Cidade, no município de São Gonçalo.

De acordo com os agentes, o autor possui diversas anotações criminais por tráfico de drogas, roubo e violência doméstica. Contra ele, foi cumprido mandado de prisão.