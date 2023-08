Marcius Melhem é denunciado pelo MP e vira réu por assédio sexual

O ator e humorista Marcius Melhem, famoso por trabalhos na Rede Globo, como ‘Zorra’ e ‘Os Caras de Pau’, se tornou réu em um processo de assédio sexual movido pelo Ministério Público (MP) e aceito pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), na última terça-feira, 8. Ele é acusado de assediar três mulheres que trabalhavam sob sua chefia enquanto era diretor do núcleo de humor da TV Globo.

As acusações contra Melhem vieram à tona em 2019, quando a atriz Dani Calabresa decidiu denunciar o até então diretor por assédio. Desde então, outras funcionárias que haviam trabalhado com o humorista, também começaram a denunciar as situações que viveram trabalhando com o diretor. Marcius Melhem sempre negou todas as acusações, mas admitiu ter feito “brincadeiras” que não deveria ter feito enquanto chefe.

O caso de Dani Calabresa foi encerrado devido à prescrição dos fatos, além de outras três mulheres que também denunciaram, mas tiveram suas ocorrências descartadas. Atualmente, são julgadas as acusações feitas pelas atrizes Carol Portes e Georgiana Góes, e por uma funcionária que preferiu não se identificar. Todas trabalharam com o acusado.

Marcius Melhem foi desligado de suas atividades na TV Globo em agosto de 2020. Segundo a emissora, o caso está sendo investigado com cautela, e diz não tolerar nenhum tipo de comportamento abusivo dentro de seu ambiente de trabalho. No entanto, os detalhes da investigação não podem ser divulgados publicamente devido aos compromissos de sigilo que tem em relação a seus funcionários.

Em nota, assinada pelos advogados Ana Carolina Piovesana, José Luis Oliveira Lima, Letícia Lins e Silva e Técio Lins e Silva, a defesa do ator afirmou que irá contestar a acusação aceita pelo TJRJ. Leia na íntegra:

"A escolha ilegal de uma promotora que não teve nenhum contato com as investigações, em evidente violação ao princípio do promotor natural, fato gravíssimo já levado à apreciação do Supremo Tribunal Federal, resultou, como se esperava, em uma denúncia confusa e inteiramente alheia aos fatos e às provas. Ignorando totalmente os elementos de informação do Inquérito Policial, a denúncia acusa Marcius Melhem do crime de assédio sexual contra três das oito supostas vítimas. No momento oportuno, esta absurda acusação será veementemente contestada pela defesa do ex-diretor, que segue confiante na Justiça, esperando que a Magistrada não dê prosseguimento ao processo, como lhe faculta a lei".