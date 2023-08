Projeto Escola Cidadã leva conscientização sobre o trânsito

Os alunos da Escola Municipal Professora Margarida Rosa Marques Galvão, no bairro Amendoreira, participaram, nesta terça-feira (8), do projeto Escola Cidadã. A equipe do Departamento de Educação no Trânsito da Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo leva para as crianças, informações sobre o trânsito de forma lúdica e divertida.

O projeto é adaptado de acordo com cada faixa etária para o qual ele será apresentado. Assim, as crianças podem aprender da melhor forma como se comportar no trânsito como pedestres, evitando acidentes.

A pedagoga que ministra as aulas, Kiyomi Castro, falou da importância do projeto e do impacto na vida das crianças.

“Nós passamos essas informações porque, conscientizando as crianças de forma simples e divertida, elas espalham cada conhecimento adquirido. Elas comentam com os pais, vigiam o amiguinho. Assim, conseguimos criar pessoas com mais consciência e educação no trânsito, evitando muito acidente”, disse.

São apresentados às crianças vídeos que mostram a importância das placas, dos semáforos, do cinto de segurança, de atravessar na faixa de pedestres e segurança no transporte escolar. E, para que os professores possam dar continuidade ao assunto de maneira lúdica, revistas educativas de trânsito são distribuídas para os alunos junto com kits de jogos, que contribuem para o aprendizado.