Acidente mata motociclista na Região Oceânica de Niterói

Um motociclista morreu ao se envolver em um acidente, no início da manhã deste sábado (5), no bairro do Cafubá, em Niterói. A vítima tinha 24 anos e se acidentou na Estrada Francisco da Cruz Nunes.

O corpo do motociclista foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por uma perícia para a posterior liberação para o sepultamento.

Além do acidente fatal, um outro incidente ocorreu, neste sábado (5), nas proximidades do Cafubá. Isso porque um veículo de passeio capotou no Túnel Charitas-Cafubá, por volta das 9h53 desta manhã. Duas mulheres ficaram levemente feridas e foram encaminhadas ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca.