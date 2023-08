Incidente com cabo deixa um funcionário das Barcas ferido

Um funcionário das Barcas foi ferido na perna após um incidente envolvendo o rompimento de um cabo na Estação Arariboia, em Niterói, na noite desta sexta-feira (4). O trabalhador teve a sua perna direita machucada na hora em que uma das embarcações se preparava para sair do cais.

De acordo com testemunhas, o ocorrido teria acontecido quando o comandante de uma embarcação teria tentado iniciar a viagem sem antes receber o aval do marinheiro responsável pela conferência final. Ao tentar sair com a barca, o comandante não teria percebido que um dos cabos ainda estaria preso ao cais, por conta disso a força da aceleração da embarcação rompeu o cabo, que atingiu o marinheiro.

O SAMU foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima. Em seguida, ele foi encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca; depois de estabilizado, o paciente foi transferido para um hospital particular.

A CCR Barcas ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.