Maricá faz mudanças na vacinação infantil contra a Covid-19

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, promove, a partir da próxima semana, alterações na vacinação infantil contra a Covid-19. A medida se faz necessária devido à ausência de entrega de novas doses de vacinas monovalentes pela Secretaria de Estado de Saúde. Com isso, a imunização das crianças de seis meses a 11 anos passa a ocorrer às terças-feiras, das 9h às 18h, na USF Inoã 2, e às quintas-feiras na USF Elenir Umbelino de Mello das 9h às 16h.

As USF Barroco e Bambuí deixam de ser polos de imunização infantil temporariamente, até a regularização do envio de remessas de vacinas monovalentes para o município. Lembrando que não é necessário agendamento para vacinar as crianças: basta se dirigir à USF Inoã 2 ou Elenir Umbelino de Mello nos dias especificados acima.

É importante ressaltar que os pequenos de seis meses a 4 anos que iniciaram a vacinação com a Pfizer Baby precisam receber um total de três doses, com quatro semanas de intervalo entre a primeira e a segunda, além da administração de uma terceira dose após, no mínimo, oito semanas da segunda aplicação. Já as crianças de 5 a 11 anos devem receber duas doses da vacina, além de um reforço quatro meses após a segunda dose.

Relação atualizada de polos de vacinação infantil contra a Covid-19

Crianças de seis meses a 11 anos

— Terças-feiras: USF Inoã 2 – Rodovia Amaral Peixoto, km 14, s/n (ao lado do DPO). (9h às 18h)

— Quintas-feiras: USF Elenir Umbelino de Mello – Rua Ary Spíndola, quadra A, lote 352, Flamengo. (9h às 16h)