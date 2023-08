Educação disponibiliza 120 vagas para o Programa Corujinhas em Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, está com inscrições abertas até o dia 09/08 para a pré-matrícula no Programa Corujinhas, que vai disponibilizar 120 vagas nas unidades escolares e oferecer um espaço noturno de atividades lúdicas e diversificadas para crianças de 3 e 10 anos de idade. A iniciativa da “creche noturna” permite que pais ou responsáveis possam exercer, comprovadamente, atividades profissionais ou acadêmicas durante o horário noturno, e tenham com quem deixar suas crianças.

Para participar, o interessado deve acessar o site Pré-Matrícula do Projeto Corujinhas no link https://forms.gle/gPTQyE175XkLcAQx8 e informar o nome completo do candidato, e-mail, nome do responsável, data de nascimento, sexo, nome da escola, CPF, data de nascimento do responsável, endereço completo da residência, entre outras informações.

Ao todo, são oferecidas 60 vagas no Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) Professora Ondina de Oliveira, no Flamengo, para crianças de 3 a 5 anos, e outras 60 ofertadas na Escola Municipal Professora Romilda dos Santos, no bairro Pedreiras, para alunos de 6 a 10 anos. Estudantes matriculados na educação de tempo integral não poderão participar do programa. As aulas estão previstas para iniciarem no dia 21/08.

“Abrimos esse programa para oferecer um espaço com atividades infantis, para que pais e responsáveis possam exercer suas atividades profissionais ou acadêmicas. Às vezes o pai ou a mãe quer iniciar um trabalho ou um curso no horário noturno e não tem com quem deixar seu filho. Com isso, o responsável vai poder estudar tranquilamente porque seu filho estará sendo muito bem cuidado e amparado por nossas equipes multidisciplinares”, afirmou o secretário de Educação, professor Márcio Jardim.

Para obter a vaga, os alunos devem estar devidamente matriculados no turno da manhã ou da tarde (a partir dos três anos de idade). Todas as informações constam no edital disponível no Jornal Oficial de Maricá (JOM) do dia 24/07 edição nº 1479 que pode ser acessado no link https://www.marica.rj.gov.br/wp-content/uploads/2023/07/JOM_1479_24-07-2023.pdf).



Programa Corujinhas

O programa destina um espaço noturno de atividades diversificadas voltado ao público da Educação Infantil, a partir de 3 anos de idade, até a primeira etapa da educação básica (10 anos), atingindo gradativamente alunos de seis meses a 1 ano e 11 meses incompletos, com desenvolvimento de atividades lúdicas e cuidados adequados a cada período do desenvolvimento infantil e às necessidades das crianças com deficiência.

O projeto utilizará a estrutura já existente ou a ser desenvolvida nas escolas da rede municipal de ensino, que estejam adequadas ao desenvolvimento das atividades previstas no projeto. O espaço infantil noturno não substitui o período de escolarização, sendo indispensável para a matrícula no programa que as crianças estejam devidamente matriculadas no turno da manhã ou da tarde, a partir dos três anos, de acordo com o art. 6º da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de diretrizes e bases da educação).

O tempo de permanência das crianças no espaço noturno e escola regular, somados, não poderá exceder dez horas diárias. O responsável poderá buscar a criança em qualquer horário durante o funcionamento do espaço noturno.

Caberá à Secretaria de Educação, em diálogo com os profissionais, definir a composição da equipe pedagógica necessária ao funcionamento do espaço noturno, assim como estabelecer o número de profissionais necessários para garantir a segurança da entrada e saída das crianças e as boas condições de alimentação e higienização.