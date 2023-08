Falta de água em condomínio no Barro Vermelho, em SG, vira caso de polícia

A falta de água que afetou os moradores do condomínio Edifício Luiz Manoel virou mais que um problema de água. Sem água desde a última quinta-feira de julho (29), a solicitação de reparo pelo síndico Alex Serpa, de 43 anos, que foi pessoalmente à concessionária Águas do Rio, depois de diversas ligações pedindo assistência técnica, tornou-se um pretexto para repressão pelos seguranças do estabelecimento.

Devido a um problema no registro do hidrômetro do condomínio, os moradores de 16 apartamentos estão sem ‘um pingo de água’ desde a última semana do mês de julho. O síndico e os próprios residentes ligaram diversas vezes para a empresa solicitando reparo, já que o problema só pode ser resolvido pela concessionária, pois há o risco dos moradores quebrarem o lacre caso tentem resolver por si próprios. Além disso, a resolução do problema é incumbência da própria servidora de água.

No entanto, após diversas tentativas, os moradores não receberam previsão de reparo e, por isso, o síndico foi presencialmente até a empresa solicitar o atendimento técnico na última quarta-feira (02), e recebeu a garantia de que enviariam um carro pipa como paliativo até às 18 horas do mesmo dia. Acontece que essa solução e outras soluções nunca apareceram.

‘’O condomínio tem dois idosos em tratamento de câncer, um idoso acamado, crianças pequenas e uma recém-nascida.’’, contou o síndico. Mesmo diante dessa situação, e de não receberem solução após a primeira demanda solicitada pessoalmente, o síndico retornou a empresa na última quarta-feira (03) para novamente pedir assistência, mas ao invés de sair com esperança de que seu problema e dos demais moradores seja resolvido, saiu com direcionamento para prestar ocorrência contra a conduta dos seguranças do local.

Alex foi ao estabelecimento e gravou o ambiente para mostrar parte da negligência recebida como ‘parte’ do atendimento, no entanto, os dois seguranças do local quando viram que o síndico estava gravando com aparelho celular, abordaram-no de forma repressiva.

‘’Fui na agência da Águas do Rio e fui atendido de forma truculenta pelos seguranças que ficaram o tempo todo me rodeando. Um deles tirou o uniforme e começou a me ofender e ameaçar, e quando eu desligava a câmera do celular, os xingamentos aumentavam. E eles continuaram me cercando, mesmo eu estando em posse dos meus documentos e de maneira intimidadora falavam toda hora que estavam de olho nas redes sociais para saber se eu postei alguma coisa.’’, explicou.

No vídeo, é possível ver um dos seguranças já sem uniforme rondando Alex e proferindo frases em tom de deboche para o síndico. ‘’O segurança tirou o uniforme, não sei o motivo, esse aqui é um dos seguranças que estava me intimidando também e tirou o uniforme.’’ falou enquanto gravava o funcionário.





"Pode ficar aí.’’ ‘’Eu vou até cinco horas, pra mim isso não é problema nenhum.’’ ‘’Vou revelar você, não autorizo essa imagem em rede social. Se essa imagem rodar em rede social, você vai responder civilmente. Essa imagem eu não autorizo você botar em rede social, não autorizo minha imagem, já dou logo como aviso‘’ declarou um dos seguranças. ‘’Não me importa o que você autoriza, aqui é uma autarquia, você está respondendo por uma empresa.’’ respondeu Alex.





"É assim que eu estou sendo atendido, esse aqui é o padrão de atendimento da Águas do Rio para a população carioca.’’ concluiu.

Segundo Alex, foi feita uma reclamação na Ouvidoria, no órgão regulador AGENERSA, além de um boletim de ocorrência contra a abordagem feita pelos seguranças.

Procurada sobre a previsão de regularização da água no condomínio e sobre a conduta dos dois seguranças, a Águas do Rio respondeu que vai apurar as denúncias. Leia na íntegra:

‘’A Águas do Rio informa que a solicitação de abastecimento do cliente foi atendida na última quinta-feira (03). Com relação ao reparo, será executado hoje (04) no local.

A concessionária vai apurar as denúncias quanto ao comportamento inadequado dos colaboradores e ressalta que não compactua com qualquer tipo de desvio de conduta.''

