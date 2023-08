Volta às aulas com novo Centro Municipal de Educação Infantil em Itaboraí

As aulas voltaram com força total nas unidades escolares da rede municipal de ensino de Itaboraí, nesta terça-feira (1º). O fim do recesso de férias foi marcado com a realização de um sonho antigo no Apolo, isso porque o Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Kauã Ferreira Martins, gerido pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), iniciou suas atividades.

Inaugurado em junho deste ano, após mais de 10 anos de obras paradas, o novo CEMEI abriu as portas nessa volta às aulas para os primeiros alunos matriculados na educação infantil e passa a funcionar em tempo integral. De acordo com o secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, essa nova unidade de ensino marca um novo passo na transformação da cidade.

“Estou muito feliz por fazer parte disso e por poder ver acontecer esse momento histórico para Itaboraí. Agradeço ao nosso prefeito, Marcelo Delaroli, pela confiança em nosso trabalho e, claro, quero parabenizar toda a equipe da SEMED pelo empenho em fazer essa nova fase ser a melhor para nossas crianças. Elas são o futuro e precisamos cuidá-las com todo carinho”, expressou o secretário Mauricílio Rodrigues.

A diretora-geral, Camilla Rodrigues, fez um pronunciamento aos pais, antes da entrada dos alunos às dependências da escola e falou sobre a expectativa para essa nova fase, no que diz respeito a área de ensino do município.

“Que a unidade seja uma referência para a comunidade e para o município de Itaboraí com uma creche em tempo integral, uma creche que ficou muito tempo sendo esperada, a população está esperando realmente por esse início. É um dia que é um marco para todos que estão aqui. Que a gente consiga fazer uma educação pública de qualidade e ofertar uma educação que seja significativa para cada um deles”, finalizou a diretora-geral.

O CEMEI Kauã Ferreira Martins funcionará das 8h às 16h e os alunos contam com todas as refeições necessárias durante o dia, sendo: café da manhã, colação, almoço, sobremesa e lanche da tarde. Também é importante frisar que os alunos receberam os uniformes escolares no ato da matrícula. A nova unidade começa a funcionar com seis turmas de Educação Infantil, do G2 ao G5, ou seja, os alunos possuem entre dois e cinco anos de idade.

Neste primeiro dia, os pais puderam acompanhar seus filhos até a sala de aula onde passarão o dia aprendendo e se divertindo, visando uma melhor adaptação das crianças neste novo espaço. Além disso, os responsáveis receberam carteirinhas, que irão proporcionar segurança na saída dos alunos da unidade, pois será obrigatória a devolução na hora de buscar os pequenos.

Talita Alves, de 38 anos, é mãe do Davi, de dois anos, que está iniciando a vida escolar nesta nova unidade. A moradora da região falou sobre a expectativa para essa nova fase do filho e destacou a qualidade do espaço e do ensino do CEMEI.

“Eu acredito que vai agregar muito na vida dele, essa é uma oportunidade que vai auxiliar no desenvolvimento cognitivo e motor, na socialização dele com as crianças também, porque ele quase não tem contato com outras crianças. Uma escola pública de qualidade é fundamental para o desenvolvimento, não só do Davi, mas para todas as crianças que vão estar aproveitando essa oportunidade. Eu pude conhecer o espaço no dia da matrícula e gostei muito, achei muito bem organizado, a escola está bem estruturada e pronta para receber todos eles com muita diversão, para eles não sentirem nenhuma falta das mães. O Davi veio tranquilo e de cara já gostou da professora, abraçou e ficou”, disse Talita.

A unidade possui oito salas de aula, sala multimídia, sala de leitura, banheiros adaptados, fraldários, solários (local descoberto reservado ao banho de sol), cozinha, refeitório, pátio coberto com playground, pátio, área externa para brincadeira ao ar livre, secretaria, sala de equipe gestora, sala de professores e almoxarifado. Vale lembrar que o nome escolhido para este Centro de Educação Infantil foi uma homenagem ao aluno da Escola Municipal Roberta Maria Sodré de Macedo, no mesmo bairro.