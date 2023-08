Competição de barcos movidos a energia solar acontece na Praia de Icaraí

O Desafio Solar Brasil Enel (DSB), que incentiva iniciativas de sustentabilidade e inovação na cidade, acontece na Praia de Icaraí até domingo (6). O evento é uma iniciativa da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal do Clima. O DSB é um projeto de extensão que organiza uma competição de barcos movidos a energia solar, com o objetivo de estimular o desenvolvimento de tecnologias e aplicações das fontes alternativas de energia em embarcações.

O Desafio Solar Brasil Enel está de volta a Niterói depois de uma etapa na cidade em março de 2022. O evento tem a participação de pelo menos 20 universidades e instituições de ensino de vários estados brasileiros que desenvolveram suas embarcações movidas a energia solar.

O secretário municipal do Clima, Luciano Paez, destacou a importância do DSB como um evento que estimula a consciência climática.

“Ao longo desta semana, Niterói recebe o maior encontro de mobilidade elétrica com barcos do país. O Desafio Solar Brasil, este ano, reuniu 20 universidades. Os estudantes construíram seus barcos e farão competições na orla da Praia de Icaraí. A Prefeitura, por meio da Secretaria do Clima, apoia e coordena este evento que, além de gerar investimentos em ciência e tecnologia, incentiva modalidades esportivas de baixo carbono. Além das provas, teremos um seminário que ocorrerá em paralelo, com a participação de professores, setor produtivo e atletas, com temáticas ligadas à sustentabilidade”, explicou Luciano Paez.

O evento é uma iniciativa da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | Foto: Lucas Benevides

Mais do que uma competição, o DSB contribui para a formação de uma rede de pesquisadores engajados em encontrar soluções para um futuro mais sustentável. Ao estimular a aplicação de painéis fotovoltaicos em embarcações de serviço, lazer e transporte de passageiros, o evento impulsiona a transição para fontes de energia limpa e fortalece a conscientização sobre sua importância.

Além das competições, o Desafio Solar Brasil Enel oferece uma programação ampla e diversificada. Haverá palestras, workshops, exposição de trabalhos acadêmicos, mostra de vídeos, atrações culturais de artistas locais e minicursos gratuitos abertos ao público.

Os principais temas das discussões são descarbonização, transição energética, economia circular e materiais compósitos, hidrogênio verde, tecnologia social e tecnologia embarcada.