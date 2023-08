Jovem internada após cheirar pimenta tem alta hospitalar

A trancista Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, internada após cheirar uma conserva de pimenta-bode, em Anápolis (GO), recebeu alta. Ela foi hospitalizada no dia 17 de fevereiro e chegou a ficar na unidade de terapia intensiva (UTI) por mais de 20 dias.

A informação foi confirmada pelo Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), onde ela estava internada, em Goiânia (GO). A paciente teve alta hospitalar na segunda-feira (31).

De acordo com o Crer, ela será acompanhada pelo Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) uma vez por semana.

Adriana Medeiros, mãe da jovem, explicou que o caso da filha inspira muitos cuidados. Thais sofreu, durante os meses internada, uma série de complicações, como infecções de urina e contaminação por fungo após procedimento cirúrgico.



Para receber Thais em casa, a família deverá montar uma espécie de UTI no local.

Os parentes da jovem chegaram a criar uma vaquinha on-line para pagar o tratamento. De acordo com Adriana, a família se sustenta atualmente com o salário do marido, que trabalha com vendas na internet.