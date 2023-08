Estão abertas as inscrições do prêmio 'Lata Mais Bonita do Brasil'

Até setembro cervejarias de todo o país podem se inscrever no prêmio “Lata Mais Bonita do Brasil”, que vai celebrar o talento e a criatividade que convidam à experiência do consumo da latinha de alumínio por meio de um design inovador. As inscrições são gratuitas e as cervejarias podem participar inscrevendo até cinco rótulos.

Realizado pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas), o concurso deste ano espera repetir o sucesso das edições anteriores. Cátilo Cândido, presidente executivo da Abralatas, revela que a grande novidade desta edição será que micro, médias e grandes cervejarias concorrerão em uma só categoria.

“Colocamos todas as cervejarias no mesmo patamar de competição em termos criativos, gerando mais diversidade e igualdade na premiação. Temos uma excelente expectativa para o prêmio este ano”, destacou.

Responsável por envasar mais da metade de toda cerveja produzida no Brasil, a lata de alumínio é a embalagem mais sustentável do mercado. “A latinha de alumínio pode ser reciclada infinitas vezes e por isso se tornou símbolo incontestável de economia circular. Além disso, é uma embalagem extremamente versátil, que permite o desenvolvimento de diversas inovações em formatos e impressões e esse prêmio celebra os talentos que desenvolvem peças convidativas a uma experiência de consumo com um design criativo", explicou.

As latas inscritas serão avaliadas por um júri especializado com profissionais de design, artes plásticas, artes visuais, marketing e merchandising, que vão avaliar a criatividade, a beleza estética, a adequação ao produto e clareza na comunicação. As selecionadas serão submetidas à votação popular e os vencedores serão anunciados em novembro.

Os prêmios incluem o direito de usar o selo da “Lata Mais Bonita do Brasil” e visita guiada a uma fábrica de latinhas. Além disso, há uma grande divulgação que possibilita ampla visibilidade aos participantes e aos premiados. É uma oportunidade única para as cervejarias participantes ampliarem o alcance dos seus rótulos e aumentarem o contato com importantes stakeholders do setor.

Como participar

Podem concorrer ao prêmio todas as cervejarias proprietárias intelectuais e industriais do design de seus rótulos, operantes no mercado brasileiro. Além disso, o rótulo inscrito deve ter sido criado e produzido no Brasil, estar adequado às exigências do Ministério da Pecuária, Agricultura e Abastecimento (IN 65/2019) e ter circulado de 2021 até a data da inscrição.

Os interessados em participar devem preencher o formulário de inscrição disponível no site da premiação de 1º de agosto a 22 de setembro.

Haverá uma auditoria externa para garantir a lisura da premiação e os concorrentes passarão por três fases eliminatórias. Na primeira, os jurados vão escolher os 10 melhores rótulos; na segunda o júri popular vota nas suas preferências e, por último, os jurados voltam a analisar com amostras físicas as 10 finalistas.

Apoiadores

O Prêmio conta com os apoios do Sindicato Nacional da Indústria Cervejeira (Sindcerv), Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil), Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), Associação Brasileira de Produtores de Lúpulo (Aprolúpulo), Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar), Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva), Federação Brasileira das Cervejarias Artesanais e Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), e parceria com o Guia da Cerveja, Revista da Cerveja e Mondial de La Bière.