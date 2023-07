Alcântara vai parar! “Treino balada” gratuito promete atrair mais de 150 participantes

All in Black é um evento fitness que busca ajudar as pessoas a cuidarem do corpo e da mente - Foto: Divulgação

All in Black é um evento fitness que busca ajudar as pessoas a cuidarem do corpo e da mente - Foto: Divulgação

Um “treino balada” promete balançar o Pátio Alcântara, em São Gonçalo, no próximo sábado, 5 de agosto. O All in Black chega a mais uma edição, e dessa vez, mais de 150 pessoas já estão confirmadas no aulão gratuito que acontecerá a partir das 17h. Apesar de ser gratuito, cada participante deve levar 2 kg de alimentos, pois o evento é solidário, e tem como meta arrecadar 200 kg de alimentos para doação.

O “All in Black” é um projeto de um grupo de profissionais da educação física, que se reúnem com o objetivo de ajudar as pessoas direta e indiretamente, através de treinos coletivos, gratuitos e solidários. Através de aulões em lugares abertos e expostos ao público, o evento ajuda as pessoas a cuidarem do corpo e da mente, ao mesmo tempo em que arrecadam recursos para quem não tem as mesmas oportunidades, seja por doações de dinheiro ou de alimentos.

Segundo Welliton Bora, um dos criadores do projeto, o All In Black surgiu a partir de aulões que já aconteciam nos finais de ano, em que ele arrecadava alimentos para doação. No entanto, foi depois de uma conversa com uma professora - que hoje também faz parte do grupo - que Welliton começou a considerar tornar o projeto um evento mensal. Pensando nisso, a ideia nasceu, e já conta com diversas edições e cada vez mais participantes.

Em uma das edições, feita no Parque da Cidade, em Niterói, o grupo arrecadou 58 kg de alimentos para doações de quentinhas para moradores de rua, e em outra, que aconteceu no Caminho Oscar Niemeyer, R$ 3,5 mil foram arrecadados para comprar uma prótese para uma das alunas do projeto.

Na próxima edição, que terá o Pátio Alcântara como cenário, a proposta é um “treino balada”, e Welliton conta tudo que espera os mais de 150 alunos já inscritos do evento: “Teremos um DJ, iluminação especial, treinos diferentes, além de stand de massagem, alguns espaços de estética e um cafézinho para os alunos e público do pátio. Alcântara vai parar!”, disse o treinador.

Para mais informações, acesse: https://www.instagram.com/allinblack23/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D

Serviço

Aulão All In Black Night - Evento Fitness

Local: Pátio Alcântara

Horário: 17h

Entrada: 2 kg de alimento não perecível

Como se inscrever? Acesse o link na bio do Instagram do projeto @allinblack23

O que terá? DJ, iluminação especial, treinos diferentes, stand de massagem e espaços de estética