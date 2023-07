Manutenção da Águas do Rio afetará fornecimento em Maricá

A Águas do Rio informa que, na próxima quinta-feira (03/08), serão realizadas ações de melhoria no sistema de abastecimento de Maricá, Região Metropolitana do Rio. Para a execução dos serviços, a distribuição de água tratada precisará ser reduzida no 1º distrito e interrompida no 2º distrito.

Os serviços programados incluem intervenções visando aumento da eficiência operacional da Estação de Tratamento de Água (ETA) Maricá e a substituição das antigas bombas que captam água no Rio Doce por equipamentos mais modernos, adequando o sistema de bombeamento atual à nova realidade da Estação de Tratamento de Água (ETA) Ponta Negra. Em maio deste ano, ela teve a produção ampliada de 40 litros por segundo para 120 l/s, levando três vezes mais água tratada para a população.

Regiões afetadas:

Redução do abastecimento no 1º distrito: Araçatiba, Barra de Maricá, Caxito, Centro, Condado de Maricá, Flamengo, Itapema, Jacaroá, Marquês de Maricá, Mumbuca, Ubatiba e Zacarias

Interrupção do abastecimento no 2º distrito: Bambuí, Bananal, Cordeirinho, Ponta Negra e Vale da Figueira

Com o término das atividades, até o final do dia, o abastecimento entrará em processo de normalização gradativa. A concessionária orienta clientes comerciais e residenciais a reservarem água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias neste período.

A empresa segue à disposição, através do 0800 195 0 195, para ligação gratuita e mensagens via WhatsApp.

Site: https://aguasdorio.com.br/marica-31-07-2023/