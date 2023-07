Inauguração do Mercado Municipal de Niterói atrai centenas de pessoas

A inauguração do Mercado Municipal de Niterói, na manhã desta quinta-feira (27), atraiu centenas de pessoas ao revitalizado prédio histórico que promete impulsionar a economia da cidade e trazer mais investimentos ao centro de Niterói. A expectativa é que o empreendimento gere uma receita de R$ 7 milhões por mês.

Após passar quase 40 anos abandonado, o mercado foi repaginado e reaberto com 172 lojas, através de uma parceria entre a Prefeitura de Niterói e o Consórcio Novo Mercado Municipal. Cerca de R$ 69 milhões foram investidos na reforma do local, que conta com um espaço de 9.700 metros quadrados. A administração espera atrair cerca de 8 mil visitantes por dia.

Com apresentação da bateria da Escola de Samba Unidos do Viradouro, o evento de inauguração teve a presença do Prefeito de Niterói, Axel Grael. Segundo ele, a gestão municipal investiu mais de R$ 20 milhões em obras no entorno do mercado e, até o momento, mais de dois mil empregos já foram gerados direta e indiretamente.

"A vinda do mercado já estimulou a área no entorno. Um investimento como esse alavanca outros investimentos, que fortalecem a economia. Nós também buscamos dar prioridade para investidores de Niterói. O abandono desse prédio gerava um vazio urbano na região e hoje temos um lugar de fazer negócios, recreação, lazer, compras e até turismo. Vamos fazer com que a cidade seja ainda mais apreciada", declarou.

No térreo do mercado há um espaço para com hortifruti, açougue, peixaria, empórios especiais, floriculturas, lojas de decoração e produtos gourmet. Os restaurantes e cervejarias artesanais ficam na parte de cima. Para a administração do espaço foi firmada uma Parceria Público Privada (PPP) para os próximos 25 anos.

"Isso foi um sonho sonhado junto com a prefeitura. Fizemos uma visita aqui e esse prédio era totalmente degradado, mas a gente olhou pra ele e acreditou. Cada morador de Niterói que entrar aqui vai sentir orgulho da cidade. O mercado é dos niteroienses e de quem mais quiser vir", afirmou o diretor do Mercado Municipal, Alan Carvalho.

O ex-prefeito e atual secretário Executivo de Niterói, Rodrigo Neves, ressaltou que o caminho até a inauguração do Mercado foi longo e com muito trabalho.

“Todo grande projeto é um sonho e nós sonhamos com a reabertura do Mercado. Aqui não será apenas mais um mercado municipal, mas o melhor mercado municipal do Brasil, do nível dos melhores mercados do mundo. Aqui é um lugar histórico. Vamos assinar um acordo de cooperação com o governo federal para que o Mercado Municipal esteja no roteiro turístico nacional da Embratur. Isso já está alinhado com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo”, afirmou Rodrigo Neves.

Além da ansiedade dos niteroienses pelo novo espaço, os lojistas que abriram seus negócio no local demonstram otimismo e expectativa de receber muitos clientes. Para a empreendedora Natália Lage, proprietária da N Garden, a abertura do ponto físico foi um investimento "da vida".

"Já trabalhava como florista e já tinha um ateliê em casa, mas sentia a necessidade de abrir na cidade um local para compra de flores de corte. Aqui a gente tem disponível uma seleção especial de flores. Trabalhamos com diversas espécies nacionais, importadas, folhagens. E agora estamos com alta expectativa nessa abertura e muito felizes de poder receber cada um aqui no nosso espaço", disse.

O empresário Gilnei da Silva fez seu primeiro investimento em um negócio no Mercado Municipal. A vontade surgiu quando ele se deparou com uma propaganda que apontava para a necessidade da cidade e do Estado do Rio terem um espaço de grande porte. Por isso, ele realizou sua inscrição e conseguiu ser contemplado com a loja, que hoje ele administra com a ajuda de sua família.

"Estamos na esperança de ter sucesso. Não só eu, mas como todos os outros lojistas. Espero receber bastante visitas aqui nos próximos dias. E tenho certeza que isso aqui não vai ser uma casa só dos lojistas, mas será, principalmente, um polo para o niteroiense, o gonçalense e para a população de toda a região", expõe.

O Mercado fica localizado na Avenida Felíciano Sodré, 488, no Centro, e fica aberto todos os dias das 8h às 0h. A seção de Floricultura, Boulevard e Mercado funciona das 8h às 20h; a parte de Gastronomia e Biergarten funciona das 12h às 0h. O estacionamento possui cerca de 200 vagas,