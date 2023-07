Filha de Xanddy e Carla Perez assume namorada nas redes sociais

Camilly Victória, de 21 anos, filha de Carla Perez e Xanddy, publicou um vídeo no TikTok nesta sexta-feira (28), assumindo seu relacionamento com a estadunidense Daze - Foto: Reprodução

Camilly Victória, de 21 anos, filha de Carla Perez e Xanddy, publicou um vídeo no TikTok nesta sexta-feira (28), assumindo seu relacionamento com a estadunidense Daze. Ela dividiu com seus seguidores momentos íntimos do casal.

“Minha pessoa favorita”, escreveu Camilly Victória na legenda do vídeo. Nos comentários, internautas deixaram mensagens de carinho para as duas. “Só seja feliz, Cami”, desejou um fã. “Que o amor de vocês transborde. Não liga para os comentários maldosos, eles julgam por não saber o que é o amor”, disse outro.

Após a exposição do relacionamento, Carla Perez rebateu as críticas que está recebendo. “Status do dia: sem paciência para pessoas hipócritas”, afirmou. Imediatamente, fãs relacionaram a publicação com a decisão da jovem de tornar público seu romance.

